Бишкек, , 16:00 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам 2020 года в Киргизии составил 5358 сомов (4679 рублей) и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 11,5%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Для киргизстанцев трудоспособного возраста этот показатель определен на уровне 6003 сома (5242 рубля), для пенсионеров — 4785 сомов (4179 рублей) и для детей — 4533 сома (3959 рублей).

Самый высокий уровень прожиточного минимума установлен для Джалал-Абадской области — 5755 сомов (5026 рублей), Ошской области — 5541 сом (4839 рублей) и столицы Киргизии — 5381 сом (4699 рублей).

Затем следуют город Ош — 5325 сомов (4650 рублей). Нарынская область — 5261 сом (4594 рубля), Баткенская область — 5156 сомов (4503 рубля) и Чуйская область — 5129 сомов (4479 рублей).

А самый низкий прожиточный минимум традиционно остается в Иссык-Кульской области — 4965 сомов (4336 рублей) и в Таласской области — 4948 сомов (4321 рубль).

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