Москва, , 15:59 — REGNUM Атомная энергетика никуда не денется, потому что более эффективного и более экологичного источника энергии для стран с холодным климатом нет, и их еще не скоро придумают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона», специалист по эксплуатации ядерных энергетических установок Николай Пальченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

"В тех странах, которые могут позволить себе модернизацию инфраструктур, мы будем наблюдать за более интенсивным использованием ветра для добычи электроэнергии, люди продолжат пересаживаться на электромобили, а источником энергии для индивидуальных хозяйств чаще будет служить солнечная энергия. Но это только в развитых странах и не в условиях замедления роста, — сказал Пальченко. — Поэтому у России время ещё есть, наши углеводороды ещё долго будут востребованы в мире, однако иметь стратегию на будущее нужно было ещё вчера, а соответствующие технологии — интенсивно развивать прямо сейчас. Так что мы уже опаздываем».

Как полагает эксперт, если не поспешить, то РФ может навсегда остаться бедной страной, вынужденной использовать ископаемое топливо «только потому, что нет денег перейти на что-то другое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в перспективе водород может полностью вытеснить углеводороды даже в качестве топлива для автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Выдает желаемое за действительное»: энергетик о высказываниях Новака

Читайте развитие сюжета: Высказывания Новака на Гайдаровском форуме сочли «шапкозакидательскими»