Москва, , 15:52 — REGNUM Отрасль сотовой связи сейчас находится на зрелом этапе бизнес-цикла. Новых драйверов роста у неё нет, но есть новые расходы и потеря старых источников дохода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Доходы от роуминга потеряны даже не в силу действий регулятора, а из-за пандемии люди не путешествуют. Зато надо покупать петабайты памяти для хранения данных (по так называемому закону Яровой), обеспечивать «социальный интернет».

Резко упали выручка салонов связи и выручка в бизнес-сегменте. Конечно, идеалист сказал бы, что это подстегнёт изобретателей и инноваторов, и операторы выдумают новые услуги и даже гаджеты. Но российские операторы не так велики, чтобы быть в состоянии создавать новые услуги — ведь на это нужны огромные средства, которые надо отвлечь от собственно операций.

А акционеры ещё и привыкли регулярно дивиденды получать, и любые инвестиции вызывают у них скорбь и тоску и распродажу акций, курс которых тогда снизится.

Кстати, хотя западные операторы связи и в разы крупнее российских, и уже давно не связисты, а так называемые TMT-холдинги (телеком-медиа-технологии), но и они новых популярных услуг не создают, пока не внедрён стандарт 5G.

Сейчас они, в основном, расхлёбывают последствия приобретения медийных активов. А новые гаджеты тоже создают не операторы, это другой бизнес, которым занимаются Apple, Samsung, Xiaomi и т. п.

Есть ещё системная интеграция и облачное хранение бизнеса — но это, вообще говоря, отрасли более конкурентные, чем традиционная для операторов, занять там большую долю рынка сложно, и даже гипотетически заняв её, будет сложно заработать прибыль.

С приобретением контент-площадок, например, онлайн-кинотеатров, у операторов не получилось — но, судя по западному опыту, это и не сильно выручило бы.

Если нет новых услуг, которые можно было бы продать, значит, можно попытаться продать больше старых. Операторы долго искали пути избегать прямого повышения тарифов, поскольку при острой конкуренции это чревато оттоком пользователей к тому, кто продержится дольше других.

Вместо повышения тарифов они пытались предлагать пользователям пакеты, которые включали больше услуг — то есть убедить пользователя, что ему нужно больше и больше.

Но сейчас не настолько благоприятная экономическая обстановка, чтобы все абоненты могли позволить себе покупать больше и больше. Соответственно, следующий ход операторов — это попробовать повысить те тарифы, пользователи которых не слишком чувствительны к ценам.

Пока что это предполагаемое повышение цен — это вывод исследователей и аналитиков. Сами операторы будут, конечно, избегать затрагивать эту тему как можно дольше — это не есть повод для триумфального пресс-релиза.

С другой стороны, с точки зрения инвесторов фондового рынка, повышение цен — это, наоборот, скорее хорошая новость — если, конечно, операторы в состоянии это предпринять, и не потерять аудиторию.

Тут вообще связи не очень очевидны, к примеру, за последние полгода акции VEON (владеющего Билайном), выросли на 30%, но отнюдь не оттого, чтобы пользователи выбирали именно эту компанию, а, скорее всего, просто оттого, что были совсем уж дёшевы.

Но так или иначе, абоненты и инвесторы в данном случае отнюдь не заодно. Заодно они будут тогда, когда операторам удастся, наконец, предложить новые услуги — вероятнее всего, когда заработает новый стандарт 5G. Тогда новости станут позитивнее для всех», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России могут вырасти цены на услуги мобильной связи.

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