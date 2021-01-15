Уфа, , 16:01 — REGNUM 300 медицинских работников, которые устроились на работу в Самарской области по дефицитным специальностям в текущем году, получили по 166 тысяч рублей. Об этом 15 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в настоящий момент наиболее востребованными специалистами являются инфекционисты, неврологи, анестезиологи-реаниматологи. А предоставляемые меры социальной поддержки помогают закрепить и сохранить молодых специалистов в государственной системе здравоохранения области.

Так, с 2013 года «подъемные» выплаты получили 2426 медиков, включая 300 специалистов — в прошлом году. Такое же количество медиков планируют поддержать материально и в текущем году.

В 2020 году в Самарской области 41 врач, переехавший в сельскую местность, получил по 1,5 миллиона рублей. Выплату в размере 750 тысяч рублей получили и 25 фельдшеров, которые также переехали в села. Все получатели подписали договоры об обязательной отработке в медорганизации не менее пяти лет.

Сообщается, что в текущем году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Самарской области планируется произвести выплаты 65 врачам и 28 фельдшерам. Помимо этого, с текущего года в программе смогут принять участие заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами — акушерки и медицинские сестры.

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