Орел, , 15:42 — REGNUM Выплаты компенсации за питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, добилась прокуратура Орловской области от администрации областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе проверки установлено, что у образовательных организаций Орла образовалась задолженность в 2,5 млн рублей по выплатам компенсации за питание перед 167 детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходящими обучение на дому.

Прокуратура Советского района Орла внесла представление в адрес главы администрации Орла. После этого задолженность по выплатам компенсации полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года администрация Орла, а также администрации ещё ряда муниципалитетов расплатились с долгами по контрактам на общую сумму в 100 млн рублей.

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