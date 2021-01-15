Киев, , 15:49 — REGNUM Украина оказалась подготовлена к мировому кризису лучше, чем в 2008 году. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, сообщила 15 января пресс-служба регулятора.

«Украина вошла в коронакризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года», — сказал он.

Глава НБУ отметил, что в 2020 году к началу кризиса Украина имела стабильный рост ВВП, инфляцию и дефицит текущего счёта.

«Национальный банк Украины имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми», — добавил Шевченко.

Он рассказал о мерах, предпринимаемых для вывода украинской экономики из кризиса. Речь идёт о снижении учётной ставки до 6% годовых, предоставлении кредитов на срок до 5 лет, а также введении процентного свопа, который могут использовать банки для уменьшения процентного риска.

«Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом», — подчеркнул глав НБУ.

Чиновник добавил, что кредиты МВФ обеспечат экономике страны макроэкономическую стабильность, необходимую для скорейшего выхода из кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ интересуют не тарифы на газ, а способность Украины отдавать долги, в частности за счёт повышения цен на коммунальные услуги для населения

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