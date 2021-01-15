Кострома, , 15:34 — REGNUM Популярность костромской Снегурочки в СМИ из-за коронавирусных ограничений в 2020 году снизилась на 10%. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное аналитическим агентством «Смыслография» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская Снегурочка Snegurochkadom.ru

В прошедшем году региональные и федеральные СМИ упоминали волшебницу из Костромы в материалах 103 тысячи раз, в то время как в 2019 году на счету сказочного персонажа было 112 тысяч упоминаний. Как уточняют аналитики, снижение медиаактивности связано с «сокращением обычно обширной представительской программы» вследствие ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

Первое место в рейтинге меадиаактивности традиционно занял Дед Мороз из Великого Устюга, который несмотря на эпидемиологическую обстановку расширил присутствие в СМИ и получил 214 тысяч упоминаний против 213 тысяч в 2019 году. Поднять рейтинги персонажу помогли активные представители в регионах и открытие Южной резиденции в Сочинском национальном парке в декабре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме установили «сестру-близняшку» нововоронежской «Алёнки»