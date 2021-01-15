Москва, , 15:33 — REGNUM В России с начала января увеличились среднесуточные показатели добычи нефти и газового конденсата. Согласно оперативным данным оперативных данных Центрального диспетчерского управления ТЭК, за первые две недели рост по сравнению с аналогичным периодом декабря 2020 года составил 1,33%.

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Так, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата составила 1,39 млн тонн, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия в феврале и марте нарастит добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки. Решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на этот период 2021 года было принято по итогам заседания странами — участницами ОПЕК+. Для РФ и Казахстана были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 тыс. и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Так, обязательства для России в феврале и марте составят 1,437 млн б/с.

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