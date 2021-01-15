Москва, , 15:33 — REGNUM Не секрет, что в условиях пандемии добиться значительных финансовых результатов в сфере здравоохранения сможет только та компания, которая оперативно предложит эффективное средство от коронавирусной инфекции, обеспечит ее быстрое производство и распространение по заинтересованным пациентам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Поэтому борьба с пандемией — это не только благородная борьба с вредоносным вирусом, но и борьба за последующее финансовое благополучие разработчиков, производителей и распространителей новых препаратов от COVID-19.

На сегодняшний день в России ГНИЦ «Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи» при поддержке Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) разработана и зарегистрирована вакцина «Спутник V».

Кроме российской вакцины в мире зарегистрированы препараты концерна Pfizer (США) совместно с BioNTech (Германия), компании Moderna (США) и AstraZeneca (Британско-шведская компания). По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, «Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину, а также препараты от коронавируса».

А это новые рынки сбыта, финансовые потоки и прибыль разработчиков и производителей препаратов.

Учитывая, что за разработку вакцины в разных странах взялось большое количество фармацевтических компаний и ими получены огромные кредиты и финансовые ресурсы, доступ российской вакцины на их рынок заставит их распрощаться со своими амбициями и планами о доходах.

Поэтому самый простой способ устранения конкурента — это его дискредитация любыми средствами и по любым информационным каналам. Что и наблюдается в данное время.

В интернете несколько дней назад появились сведения об ограничении доступа к аккаунту российской вакцины Sputnik V в социальной сети Twitter по неизвестным причинам.

После обращения в социальную сеть Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), службы Twitter объяснили закрытость аккаунта попыткой взлома со стороны штата Вирджиния, США. В настоящее время доступ к аккаунту российской вакцины в Twitter открыт», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсеть Twitter 14 января ограничила доступ к официальной странице о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

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