Калуга, , 16:56 — REGNUM 1836 представителей калужского малого и среднего бизнеса, в том числе 522 юридических лица и 1314 индивидуальных предпринимателя, приняли в 2020 году решение о ликвидации, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на президента Калужской торгово-промышленной палаты Виолетту Комиссарову.

«Что у нас происходит с МСП? Уважаемые коллеги-предприниматели, нас становится меньше. Редеют наши ряды: если сравнить численные показатели 2019−2020 и 2021 года, то картина выглядит следующим образом: 43 798 (2019); 42 860 (2020); 41 024 (2021). Итого: за указанный период — 1836. Почти в разы быстрее исчезают индивидуальные предприниматели, нежели юрлица: ИП — 1314, ЮЛ — 522. Вот так бывает», — написала Комиссарова на своей странице в соцсети.

По мнению пользователей соцсетей, в действительности существенно ухудшились условия деятельности региональных субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, ими по ряду системных причин утрачены ранее стабильные источники дохода в виде федеральных структур, региональных структур крупного бизнеса. Это одно из негативных последствий вертикальной интеграции. По некоторым позициям само государство создает нерыночные условия в отдельных направлениях бизнеса. К тому же, на самом деле ряды не редеют — меньше становится только предпринимателей работающих по закону, с уплатой взносов и налогов. Малый бизнес прячется от государства, уходит в «гаражи», а многие ИП перешли на самозанятость, — считают комментаторы.

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