Минск, , 15:26 — REGNUM Безрадостные итоги 2020 года подвели 14 января члены «Белорусской автомобильной ассоциации»: продажи новых легковых автомобилей сократились на 23,5%. С учётом коммерческих автомобилей продажи упали на 18,2% к уровню 2019 года (тогда был рост на 22%) — до 52,768 тыс штук (в 2018 году — 52,835 тыс штук).

Легковых автомобилей в 2020 году членами БАА (23 дилера разных брендов) было продано 46,098 штук, из них 72% — автомобили российского производства. Легковой автомобиль №1 в Белоруссии по-прежнему «Лада», на втором месте — китайский бренд белорусской сборки «Джили» (Geely).

В классе пикапов безоговорочное лидерство принадлежит российскому «УАЗ» (118 автомобилей в таком кузове). Электромобилей было продано всего 16 штук трёх брендов, причём 9 штук — китайской марки Zotye (сборочное производство также налажено в Белоруссии).

Коммерческих автомобилей было продано на 33,8% больше — 5,738 тыс штук (4,288 тыс штук в 2019 году). Согласно отчёту БАА, безоговорочным лидером здесь остаётся российский «ГАЗ».