Москва, , 15:26 — REGNUM В обозримом будущем человечество вряд ли сможет полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о том, что человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии.

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"В обозримом будущем человечество вряд ли сможет полностью перейти на возобновляемые источники энергии, — сказал Каленов. — Ближе всего к этому пока находятся экономически развитые государства. Однако мир развивается неравномерно. Поэтому, конечно, и дрова, и уголь по-прежнему будут применяться».

Как полагает Каленов, говорить о том, что какие-то энергоносители полностью уйдут в прошлое, пока преждевременно.

«В производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды. Они и их элементы могут использоваться как в качестве сырья, так и в качестве энергоресурсов. На сегодняшний день значительную долю тут занимает нефть, но газ вполне может ее потеснить. Ведь и добыча, и переработка газа являются более экологически чистыми, — добавил экономист. — Большинство теплоэлектростанций пока еще только переходят на газовое топливо, отказываясь от наиболее опасных для атмосферы угля и мазута».

А это, как полагает эксперт, требует серьезных изменений инфраструктуры и соответственно больших затрат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что в источниках потребления останутся даже такие виды энергоносителей, как дрова и уголь.

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