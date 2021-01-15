Минск, , 15:23 — REGNUM «Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — заявил 15 января Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского.

По мнению Лукашенко, белорусская банковская система «более-менее способствует функционированию нашей экономики», тогда как «в других государствах банковская система просто рушилась». Он поручил «изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего», поручил научиться противостоять западным санкциям ЕС и США, а также работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов, в частности — из Азии.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

«Хотя и они же не дураки, понимают, что около 3 тыс. предприятий разного рода функционируют и завязаны на Белоруссию. И обвала в Белоруссии никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми ‑ и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Также читайте новости сюжета: Восточное партнерство