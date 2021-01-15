Сеул, , 15:27 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях Honda, Audi Volkswagen, Scania и Ford. Всего будет отозвано 14 217 транспортных средства.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с программным обеспечением и камерой заднего вида в 11 609 автомобилях Honda, сварным соединением между педалью тормоза и опорной пластиной педали тормоза в 2307 автомобилях Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, с проводкой в 218 грузовиках и тракторах Scania.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные средства на ремонт.