Москва, , 15:19 — REGNUM Сам по себе законопроект о запрете на покупку банков государством имеет «благие намерения», однако переход банков в государственную собственность или под управление Банка России в последнее время происходил не из-за желания монополизировать отрасль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«В последние годы это вынужденная мера «огосударствления» банков после выявления факта их финансовой несостоятельности.

Причем, можно вспомнить неудачные попытки Банка России продать Азиатско-Тихоокеанского банка частным инвесторам.

Видно, что государство (в первую очередь, в лице ЦБ РФ) всячески хотело бы избавиться от банков, которые нуждаются в постоянной докапитализации, но спрос на выкуп такого бизнеса крайне мал.

Возможно, это связано с зарегулированностью отрасли (во всем мире) и низкой маржинальностью.

В условиях низких ставок и оттока вкладчиков банки будут уходить с рынка, и, тем самым, доля госбанков будет расти.

Но в этих условиях лучше не тратить государственные резервы на выкуп банков, проигравших в конкуренции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития внесло в правительство РФ законопроект, который ограничивает возможности государства покупать коммерческие банки.

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