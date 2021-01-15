Москва, , 15:20 — REGNUM Американский доллар ещё по меньшей мере 30 лет будет мировой резервной валютой. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин 15 января на Гайдаровском форуме.

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"Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать ещё долго, и не менее 30−40 и 50 даже лет она будет оставаться основной», — сказал Кудрин.

Он добавил, что китайский юань мировой резервной валютой пока не станет. Китай ещё не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну, нет свободы определения цен активов в самой КНР.

В мире, пояснил Кудрин, не вполне доверяют китайской статистике. Экономика этой страны — отчасти неопределенная величина, «чёрный ящик». Лет через 30 Китай станет более прозрачным, тогда можно будет говорить о его влиянии на экономику в мире.

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