Джакарта, , 15:12 — REGNUM Австралия закупила 22 тысячи тонн цемента у индонезийской провинции Северный Сулавеси в начале 2021 года, сообщает Antara.

«22 000 тонн цемента, экспортированного в Австралию, принесли стране 902 тысячи долларов США», — заявил глава управления промышленности и торговли Северного Сулавеси Эдвин Кинданген.

«Я надеюсь, что наш цемент проникнет на другие экспортные рынки Северного Сулавеси в Азии, Европе, Америке и Африке», — отметил Эдвин Кинданген.

Правительство продолжит поддерживать экспортеров и предпринимателей Северного Сулавеси в поиске новых рынков сбыта.

В настоящее время цемент из Северного Сулавеси экспортируется не только в Австралию, но и в Китай, Бангладеш, Филиппины, Бруней и Малайзию.

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