Киев, , 15:06 — REGNUM Новые тарифы на газ на Украине официально будут утверждены 19 января, сообщила сегодня, 15 января, народный депутат Верховной рады Юлия Гришина.

Парламентарий сообщила, что 14 января состоялась онлайн-встреча фракции «Слуга народа» с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в.и.о. министра энергетики Юрием Витренко и другими чиновниками, ответственными за формирование тарифов.

«Итак, газ — максимальная цена по Украине — 6,99 грн за кубометр топлива. Тариф на распределение — максимум 1,79 грн. Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас», — информирует Гришина.

Депутат считает, что общая сумма платежек для населения с 1 февраля уменьшится примерно на 500−800 грн.

Она также добавила, что новые тарифы будут утверждены 19 января, а действовать — с 1 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было заявлено, что правительство Украины вводит государственное регулирование цены на газ для населения. Предполагается, что на время карантина или до конца отопительного сезона цена будет зафиксирована на уровне 6,99 грн за кубометр, что на 30% дешевле нынешнего уровня.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ не имеет возражений против такого шага, хотя ранее Киев взял на себя обязательства придерживаться исключительно рыночных цен на газ.