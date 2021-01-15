Магас, , 15:05 — REGNUM Туристический поток на единственный в Ингушетии всесезонный курорт «Армхи» вырос в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. В прошлом году на горном курорте побывали на 42,67% больше туристов, чем годом ранее, сообщил директор курорта Магомед Евлоев. Всего на курорте в 2020 году побывали 26,5 тыс. человек, в то время как до пандемии его гостями стали 18,6 тыс. туристов.

«За эти новогодние выходные наш высокогорный курорт посетили 730 человек, что на 25% больше, чем за тот же период 2020 года», — цитирует Евлоева интернет-газета «Ингушетия».

Он также рассказал, что сделано на «Армхи» для привлечения туристов. Так, в 2020 году были расширен номерной фонд гостиницы «Чайка» при высокогорном водном комплексе и отреставрирована дача Михаила Калинина, построенная еще в 20-х годах прошлого века для «всесоюзного старосты». В обновленном здании теперь для гостей созданы пять комфортабельных апартаментов.

Напомним, всесезонный курорт «Армхи», построенный в Джейрахском районе Ингушетии, начал работу с 2012 года. Он входил в план создания туристического кластера на Северном Кавказе, который реализуется компанией «Курорты Северного Кавказа».

Читайте также: В Ингушетии на базе курортов Армхи и Цори будут развивать все виды туризма