Москва, , 15:02 — REGNUM В условиях, когда экономики всех стран страдают от пандемии, сама по себе рыночная система неспособна быстро и эффективно справиться с глубоким спадом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, которая заявила, что тенденция на рост государственного вмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире.

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«В настоящее время актуальность роста государственного вмешательства в экономику очевидна и имеет под собой фундаментальные экономические обоснования, — сказал Ходжа. — В условиях, когда экономики всех стран страдают от пандемии, сама по себе рыночная система неспособна быстро и эффективно справиться с глубоким спадом. Для восстановления экономики необходима грамотная стабилизационная экономическая политика, призванная стимулировать как совокупный спрос, так и совокупное предложение. Для этого у государства имеется инструментарий фискальной и денежно-кредитной политики».

Как полагает эксперт, так как мир ещё не знает, насколько сильными будут последствия от пандемии и ее продолжительность, то рост государственного вмешательства может ещё больше увеличиваться.

«На наш взгляд, более решительные государственные вмешательства ожидаются в более развитых странах в связи с тем, что у них есть для этого необходимые ресурсы, знания и правильно выстроенная экономическая система, — пояснил он. — Россия, скорее всего, будет в числе тех стран, где вмешательство государства в экономику будет достаточно весомым. Об этом свидетельствуют и действия правительства и ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Рейнхарт, сказанным ею в рамках Гайдаровского форума, развитые страны сталкиваются с последовательными периодами более активного государственного вмешательства и периодами приватизации и дерегулирования.

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