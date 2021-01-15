Москва, , 14:59 — REGNUM Раздачи денег широким народным массам — любимый инструмент популистов со времен Древнего Рима, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков, комментируя план стимулирования экономики США, представленный Джо Байденом.

«Особенно активно он применяется в период политической неустойчивости, когда вышедшие на улицы граждане способны серьезно повлиять на исход борьбы за власть.

В США этот инструмент особенно любят демократы — республиканцы больше ратуют за налоговые льготы для бизнеса и создание новых рабочих мест.

Понятно, что сейчас, в момент непростого процесса передачи власти Байден хочет подкупить беднейшие слои населения, поэтому большая часть предложенных им вливаний будет распределена в равных долях между гражданами, а также выдана безработным в виде увеличенных пособий.

В какой-нибудь другой стране такие раздачи привели бы к разгону инфляции, но, являясь эмитентом мировой валюты, США сливают свою инфляцию за рубеж.

Тем не менее, стоимость рабочей силы в США из-за этих мер возрастет, чему будет способствовать и увеличение минимальной почасовой оплаты труда, которое продвигает Байден.

Это поддержит также нелегалов и прочих мигрантов, труд которых станет более востребованным. Также следует ожидать ухудшения торгового баланса США за счет снижения конкурентоспособности американских товаров, роста дефицита бюджета, но это явления для экономики США хронические.

Если говорить об американском бизнесе, то больше всего от этого выиграют финансовые компании за счет роста оборота.

Для мировой экономики данная программа в целом позитивна, поскольку поддержит мировой спрос за счет роста потребления в США и спрос на рисковые активы за счет снижения фактической доходности трежериз и прочих надежных американских бумаг.

Соответственно, подрастет спрос на сырье, а также валюты развивающихся рынков», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден заявил о выделении дополнительных средств в размере около $1,9 трлн могут для стимулирования экономики США.

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