Москва, , 14:52 — REGNUM Чрезмерный объем государственных инвестиций скорее вредит экономике, чем приносит пользу. Об этом 15 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Минфина отметил, что госинвестиции должны быть катализатором экономической активности. Однако нельзя допускать их чрезмерного вливания в экономику.

«Мы видим, что источниками для этих инвестиций были заимствования. Мы смели с рынка ликвидность, которая должна была идти в частный сектор, в частную экономику. Поэтому, когда мы говорим о частных инвестициях, здесь не надо увлекаться такими идеями. Потому что не надо мешать частным инвестициям», — сказал Силуанов.

По его словам, государству не нужно лишать возможностей действующие предприятия и институты инвестировать в частную экономику. Госинвестиции должны быть катализатором. Но увеличивать долг, чтобы «сметать» все деньги с рынка, неправильно, убежден министр финансов РФ.

«Многие заблуждаются, думая, что если мы увеличим государственное финансирование, то экономика оживет. Задача увеличить инвестиции решается не простым решением выдачи денег из бюджета. Это самое простое, но это не то, что нам нужно для хорошего роста экономики», — заявил Силуанов.

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