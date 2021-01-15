Сеул, , 14:53 — REGNUM По состоянию на конец декабря 2020 года в Южной Корее из-за пандемии коронавируса зафиксировал резкий рост госдолга, задолженности домохозяйств и деловых кругов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, объём задолженностей домохозяйств по кредитам составил 998,8 трлн вон (~$909,2 млрд), что на 100,5 трлн вон (~$91,4 млрд) больше, чем в декабре 2019 года.

Задолженность деловых кругов за тот же период выросла на $97,8 млрд, до $890 млрд.

Госдолг Южной Кореи вырос до $771 млрд за счет финансовых субсидий, нацеленных на поддержку экономики страны. Таким образом, в 2020 году отношение госдолга к ВВП составило 43,9%. Отмечается, что в 2019 году данный показатель составил 37,7%, однако в 2021 году, как ожидается, может достичь 47,3%.