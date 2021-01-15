Москва, , 14:43 — REGNUM Меры по стимулированию экономики США, озвученные Джо Байденом, потрясают своими масштабами, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«По своей сути план восстановления американской экономики Байдена — не что иное, как продолжение антикризисной политики администрации Дональда Трампа. Во главу угла ставится помощь домохозяйствам путем прямой финансовой помощи, а также стимулирование инвестиционной активности посредством поддержки наиболее пострадавших секторов экономики и максимально мягкой денежно-кредитной политики.

Вливание в экономику почти $3 трлн (в рамках борьбы с последствиями эпидемии, осуществленных в период правления республиканцев) привели к восстановительному росту ВВП к концу 2020 года более чем на 30%. При чем более 40% этого прироста обеспечили увеличение потребительских расходов домохозяйств.

При сохранении общих принципов рыночного регулирования, акценты у Джо Байдена расставлены несколько иначе. Программа демократов, прежде всего, исходит из того очевидного факта, что залогом возврата к нормальной жизнедеятельности американского общества является стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Отсюда и значительные субсидии на организацию массовой вакцинации и поддержку медицинских исследований — то, чему прежняя администрация явно не уделяла должного внимания.

Также можно сказать, что программа Байдена отличается большей социальной ориентацией. Помощь школам и высшим учебным заведениям, в целях нормализации учебного процесса, увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час, адресная поддержка семей с детьми — во всем этом прослеживается влияние левого социалистического крыла демократической партии. Скорее всего, именно данные пункты программы встретят сопротивление республиканской фракции в Конгрессе.

Основой антикризисных мер, по-прежнему, как и в программе демократов, являются: поддержка потребительского спроса путем беспрецедентных мер финансирования домохозяйств и стимулирование деловой активности посредством дешевых и доступных кредитов.

Залогом продолжения мягкой денежно-кредитной политики будет назначение Джанет Йеллен на пост министра финансов. Бывшая глава ФРС отличается приверженностью к классическим рыночным схемам регулирования экономики.

Источником реализации амбициозных планов демократической партии уже традиционно выступает наращивание государственного долга и продолжение активной политики государственного заимствования, что выглядит вполне обоснованным с позиции оценки перспектив роста деловой активности как результата массированных денежных вливаний в экономику.

Программа Джо Байдена — образец социально-ориентированной политики государства по преодолению коронавирусного кризиса в условиях развитой рыночной экономики.

Результатом предпринимаемых мер (при условии стабилизации эпидемиологической ситуации) будет опережающий рост американского ВВП в 2021 году, по сравнению со всем остальным миром (исключая, возможно, только Китай)», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные средства в размере около $1,9 трлн могут быть выделены в США для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в стране. С таким предложением должен выступить кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден.

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