Ташкент, , 14:42 — REGNUM В Чиланзарском районе Ташкента открыли завод по производству ювелирных изделий Gold Moon Tashkent. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев посетил предприятие и ознакомился с выпускаемой продукцией. Мощность предприятия составит шесть тонн украшений в год, стоимость производства — $21 млн. На предприятии задействованы 200 ювелиров.

«Наш народ издавна занимался ювелирным делом, продолжает его и сегодня», — сказал глава государства. По его словам, в ювелирной отрасли необходимо трудоустроить 10 тыс. человек.

Отмечается, что предприятие покупает сырье у горно-металлургических комбинатов через биржевые торги.