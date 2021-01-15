Москва, , 14:39 — REGNUM Россия постепенно переходит от рыночной экономики к государственной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. Так она прокомментировала информацию о том, что в правительство внесли законопроект, ограничивающий возможности государства приобретать финансовые активы.

«Наблюдаемые нами уже почти два-три года реформирование банковской системы и отбор лицензий у мелких частных банков привели к тому, что роль государственных банков в финансовом рынке составляет более 70%. Ни для кого не секрет, что все крупные банки финансируются государством и в экономический кризис поддерживаются бюджетными денежными средствами. Более того, ЦБ РФ у нас занимается тем, что осуществляет регулятивную функцию. Но даже согласно гражданскому праву совпадение должника и кредитора в одном лице приводит к ничтожности обязательств. Можно сказать, что мы постепенно переходим от рыночной экономики к государственной экономике», — сказала Оганова.

Она обратила внимание на то, что в РФ уже занялись регулированием цен на рынке.

«А мелкий и средний бизнес, безусловно, вымирает. Поэтому наступающий кризис, который разразится к концу 2021 года, приведет к тому, что покрывать расходы всех финансовых структур, которые находятся под крылом государства, будет просто невозможно, — сказала Оганова. — И поэтому, естественно, перекладывание ответственности на плечи акционеров и возможности обанкротить те или иные банки продумывается уже сейчас».

Как полагает эксперт, именно поэтому ограничивается доля участия государства.

«Именно поэтому и принимаются соответствующие законопроекты, на основании которых банки будут рассматриваться как самостоятельные субъекты и государство будет выступать как не более чем акционер», — подытожила Оганова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инициатива Минэкономразвития РФ о запрете государству покупать активы коммерческих банков принята не будет.

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