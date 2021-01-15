Москва, , 14:37 — REGNUM Цифровой рубль необходим современной российской экономике. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

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«Цифровой рубль — на самом деле элемент инфраструктуры цифровой экономики, финансовой инфраструктуры. Не может быть цифровая экономика с денежной системой прошлого века. Цифровой рубль в этом смысле — элемент цифровой экономики, и мы дальше будем обсуждать и двигаться в этом направлении», — заявила Набиуллина.

В то же время с точки зрения «цифровой экономики» предстоит сделать большую работу по созданию системы регулирования.

«Ключевая задача на ближайший период — нам нужно научиться регулировать экосистемы. Мы пока их не умеем регулировать… Мы видим, что и в Китае, и в Евросоюзе уже появляется законодательство, потому что здесь и защита персональных данных, которые легко ходят внутри экосистемы, вовне, и второе — конкуренция, недискриминационный доступ», — отметила председатель Банка России.

«Если у вас одна экосистема, и вы поставщик продукции, который может только через эту экосистему продавать, если вас от неё отрубили, то вы практически лишаетесь бизнеса», — пояснила она.