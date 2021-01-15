Москва, , 14:39 — REGNUM Мировая пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис привели к тому, что в России произвели реформы и полезные структурные изменения. Об этом 15 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы провели и структурные изменения, что тоже очень важно. Такие кризисы всегда побуждают к тому, чтобы производить изменения, реформировать то, что требует усовершенствования», — сказал Силуанов.

Министр финансов напомнил, что в России уже снизили налоги доля малого бизнеса и ИТ-сектора. Также был принят ряд изменений в законодательстве о госзакупках. Кроме того, был отменен целый ряд нормативных актов, которые мешали бизнесу и произведено изменение структуры расходов бюджета страны.

«Изменения правильно производить в сложные периоды. Это нас, с одной стороны простимулировало, с другой стороны, это бюджетная необходимость», — заявил Силуанов.

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