Москва, , 14:41 — REGNUM За первые 11 месяцев 2020 года в Москве было куплено 1 670 новых автобусов — на 19% меньше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Таким образом, российская столица лидирует по количеству проданных автобусов.

На втором месте по объёму продаж новых автобусов находится Московская область. В январе — ноябре 2020 года в Подмосковье было продано 1 037 новых автобусов — в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где было продано 696 автобусов (+29%). Четвертое и пятое места в региональном рейтинге соответственно занимают Тверская область (465 ед.; рост в 6,2 раза) и Пермский край (432 ед.; +86%).

Всего с января по ноябрь 2020 года в России было продано 11,4 тыс. новых автобусов, что на 5% меньше прошлогоднего результата продаж.

Напомним, в ноябре 2020 года реализация новых автобусов в РФ составила 1223 единицы, что на 3,5% больше, чем было продано в ноябре 2019 года.

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