Москва, , 14:27 — REGNUM Страны Евросоюза и Россия сегодня побеждают в газовых интригах США и, в частности, в борьбе за строительство «Северного потока — 2» заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Конечно, о газовой войне пока говорить рано, но нужно помнить, что колоссальные средства на борьбу с «Северным потоком — 2» заложены в военном бюджете США. И этот фактор очень раздражает ЕС, который оказался под грубым давлением США.

Российский трубопроводный газ дешевле американского и катарского СПГ почти на 20%. В случае с ЕС экономика побеждает политику. Это уже понимают политики и участники рынка.

Озвученный информационным агентством Bloomberg прогноз по завершению строительства «Северный поток — 2» не совсем уж и оптимистичный. Но и до июня уже подать рукой, сроки завершения проекта могут сжаться до конца весны.

Цены на газ в Европе и Азии в январе наступившего года взлетели до небес. На фоне холодной зимы антироссийская риторика в ЕС почти обнулилась.

Реализацию проекта по строительству газопровода никто не в силах ни приостановить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оператор проекта «Северный поток — 2» («СП-2») компания Nord Stream 2 AG собирается 15 января возобновить работы по строительству газопровода в водах Дании.

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