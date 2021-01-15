Москва, , 14:27 — REGNUM После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, России нужно делать ставку на частные инвестиции в ожидании экономического роста. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме.

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"Конечно, ключевой вопрос — как дальше (быть) в условиях бюджетной консолидации, которая неизбежна? Мы, безусловно, должны инициировать новую волну частных инвестиций. И за прошедший год многое для этого сделано: принято новое законодательство о защите и поощрении капиталовложений, это тема, которую активно продвигало Министерство финансов, сейчас мы подхватили. Такой наш совместный продукт. И мы видим, что бизнес охотно пошёл под действие этого закона», — заявил Решетников.