Москва, , 14:24 — REGNUM В период пандемии многие страны чрезмерно нарастили объемы государственных заимствований, что чревато серьёзными проблемами. Об этом 15 января сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Причем это может негативно сказаться не только на самих странах, которые прибегали к займам, но и для России, как страны, которая зависит от внешней конъектуры, отметил глава Минфина РФ.

«Прошлый год показал, что многие страны легко относились к нетрадиционным инструментам. Увеличивали долги, дефициты бюджета и им будет крайне сложно выйти из этой ситуации», — сказал Силуанов.

В конечном итоге это приведет либо к сокращению расходов бюджета, либо росту инфляции. Так или иначе, но расплачиваться за рост госдолга придется простым гражданам.

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