Москва, , 14:19 — REGNUM Мягкая денежно-кредитная политика развитых стран начинает приводить к росту инфляции. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме.

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"Думаю, что мы видим первые признаки того, что мировая инфляция, в общем, пошла в рост. Кстати, не только продовольственные рынки — если мы посмотрим по другим рынкам, по металлам в том числе, увидим, что тоже за последние месяцы все цены идут в рост, и это вполне естественно», — заявил Решетников.

«Какое-то время нам казалось, что мягкая денежно-кредитная политика к инфляции не приводит. Понятно, что спроса не было, ограничение работает. Сейчас, по мере того как экономика будет восстанавливаться, мы увидим, соответственно, как мне кажется, разгон цен и разгон мировой инфляции. Это будет таким большим вызовом перед всеми нами, к которому мы сейчас готовимся», — указал он.