Москва, , 14:10 — REGNUM Если депутатам Госдумы хочется проявить заботу о гражданах и заглянуть в карман коммерческих организаций, то, может быть, законодателям стоит вспомнить, что есть банки с государственным участием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал дискуссию вокруг законопроекта, который предполагает, что банки в случае отказа в выдаче кредита должны будут объяснить причины принятого решения.

«Ну, если депутатам так хочется проявить заботу о гражданах и заглянуть в карман коммерческих организаций, то, может, стоит вспомнить, что есть банки с государственным участием? Давайте обяжем госбанки раскрыть информацию о причинах отказа, если это так уж необходимо. Эти банки получают конкурентное преимущество и пусть тогда будут более открыты по отношению к собственным клиентам, которые являются гражданами этого государства, — сказал Ордов. — Видимо, дальше депутаты хотят сами придумать критерии обоснованности и необоснованности отказа. А если отказ признают необоснованным, то банк обяжут выдать кредит?»

В связи с этим Ордов предположил, что у российских депутатов искаженное понимание процесса создания денег в экономике.

«Возможно, стоит обязать всех депутатов пройти курс финансовой грамотности и основ рыночной экономики, чтобы избежать этого процесса усовершенствования «регуляторной гильотины», — добавил Ордов. — Банки должны заниматься бизнесом, а клиентоориентированность — формироваться в ходе конкуренции, а не из-под законодательной палки. Спекулятивные операции приносят банкам в мировой экономике большие доходы и меньшие риски, чем операции кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Пушко заявил, что предложение обязать российские банки давать заемщику-физлицу в случае отказа в предоставлении кредита мотивированное объяснение, представляется абсолютно надуманным и бессмысленным делом.

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