Село Хохол, Воронежская область, , 14:09 — REGNUM Более 300 жителей одного из сел Хохольского района Воронежской области отказались оплачивать выставленные им счета за вывоз мусора. Сельчане заявляют, что самостоятельно утилизируют мусор и не нуждаются в услугах по его вывозу. Оператор по вывозу мусора, компания «Экотехнологии», придерживается другого мнения — в отношении должников направлены иски в суд.

Как сообщили «Вести-Воронеж», жители села Староникольское заверяют, что в услугах по вывозу мусора не нуждаются: макулатуру и пластик сдают в утильсырье, остатки продуктов идут на корм скоту, и итоге мусора просто не остаётся. Однако компания «Экотехнология» считает, что жители должны оплачивать по 350 рублей с человека за услугу по вывозу мусора: только с одной семьи оператор требует выплаты долга в семь тысяч рублей. Всего же компания уже направила 20 исков, десять человек долг оплатили.

«Пришёл судебный приказ уже с готовым решением суда, в котором написано, что я в течение 10 дней после получения должен оплатить сумму в размере более 7 тыс. рублей», — цитируют «Вести» одного из жителей села.

В общей сложности от услуг по вывозу мусора в селе отказываются 323 жителя. Однако в «Экотехнологии» уверены, что мусор жители все же выбрасывают: в декабре из села вывезли 140 кубометров, в мае — 260 кубометров.

«Можно пересчитать плату за коммунальные услуги при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан, однако речь идёт именно о временном (более пяти дней) отсутствии зарегистрированного в помещении гражданина, подтверждённом документально», — отмечают в компании, подчеркивая, что полностью отказаться от услуги нельзя.