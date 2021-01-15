Москва, , 14:22 — REGNUM Правительство РФ планирует отказаться от смягчений в бюджетной и денежно-кредитной политике, которые были введены в 2020 году. Об этом 15 января сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Минфина РФ отметил, что в 2020 году властям пришлось несколько смягчить бюджетную и денежно-кредитную политику. На тот момент это было оправдано. Но постоянно это продолжаться не может, заявил чиновник.

«Мы поставили себе задачу к 2022 году выйти на нормальную бюджетную и денежно-кредитную политику», — заявил Силуанов.