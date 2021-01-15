Владикавказ, , 14:03 — REGNUM В Северной Осетии в 2021 году направят на мероприятия по борьбе с бедностью 151,7 млн рублей. Из них — 141,1 млн рублей — субсидия из федерального бюджета. Об этом стало известно 14 января по итогам рабочей встречи главы субъекта Вячеслава Битарова с министром труда и социального развития Борисом Хубаевым.

На эти средства будет оказана помощь 1045 жителям республики, с которыми будет заключен социальный контракт, смысл которого — помочь в трудоустройстве, снизить уровень безработицы и повысить благосостояние граждан.

Среди направлений деятельности, которые будут предложены малоимущим для заключения социальных контрактов, — туристический бизнес, пчеловодство, рыбоводство, создание малого предприятия, в том числе ателье, минифермы, рекламного агентства, оказание услуг в свете спорта и ухода за детьми и другие.

Напомним, в Северной Осетии реализация проекта по борьбе с бедностью началась в 2019 году с селения Раздзог Правобережного района. Для 16 семей этого села были закуплены коровы.

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