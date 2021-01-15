Москва, , 14:00 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации видит признаки ускорения инфляции в РФ, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция», — сказала она, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

По её словам, если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, было видно, что «она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов»

Он уточнила, что кредиты почти не росли, «конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем».

«Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — добавила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2020 году потребительские цены в России в декабре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 4,9%.

Таким образом, ведомство подтвердило свою предварительную оценку инфляции, представленную в конце декабря, после учёта информации о ценах по полному перечню из 520 товаров и услуг.

Читайте также: Стимулирующая политика центробанков ведёт к росту неравенства — Набиуллина