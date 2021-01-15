Кейптаун, , 14:06 — REGNUM Авиакомпания Emirates (ОАЭ) приостановит все полеты в ЮАР и из нее с 16 по 28 января 2021 г. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя Emirates.

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Это решение было принято по «оперативным соображениям», сказали в компании, не вдаваясь в подробности.

«Клиенты, имеющие билеты с конечными пунктами назначения ЮАР с 16 по 28 января не будут действительны для поездок в пункт их отправления», — добавили в Emirates.

Авиакомпания пользуется популярностью среди путешественников в ЮАР, но из-за вспышки коронавируса количество поездок резко сократилось.

В настоящее время в ЮАР наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19 с тех пор, как в ноябре в стране был выявлен новый штамм вируса.