Москва, , 13:58 — REGNUM Россия не может себе позволить проводить мягкую стимулирующую денежно-кредитную политику и нетрадиционные методы. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

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"Мы больше подвержены шокам внешним. У нас нет резервной валюты, о чём мы многократно с Антоном Германовичем повторяем. Но и сама по себе политика с точки зрения выгод и рисков, рисков больше у такой политики», — заявила Набиуллина.

«Какие выгоды? Несмотря на эту политику, экономического роста высокого эта политика не обеспечила. И скорее произошло, действительно, раздувание всех финансовых пузырей. И когда-то они должны будут сдуться. Никто пока не научился их сдувать каким-то упорядоченным образом», — указала она.

Кроме того, выявляются уже признаки растущей инфляции.

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, а уходит в стоимость финансовых активов, кредиты практически, почти не росли, росли слабо, конечный спрос рос слабо, денежная масса не очень росла. Но после пандемии мы видим уже признаки того, что инфляция ускоряется, и многие эксперты про это заговорили», — заявила Набиуллина.