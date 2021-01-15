Москва, , 13:54 — REGNUM Вполне возможно, что через несколько лет перед Россией встанет вопрос о том, что лучше повысить: налоговую нагрузку или риск дефолта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя вероятность роста налогов в РФ в ближайшие годы.

«В принятом бюджете на 2021 год и проекте на 2022 и 2023 годы предполагается сохранение дефицита, причем в этом году дефицит составит порядка 2,7 трлн руб., а в кризисном 2020-м дефицит составил порядка 4,7 трлн рублей, — сказал Ордов. — Этот дефицит в 2020-м финансировался преимущественно за счет роста внутреннего государственного долга, и такой приоритет финансирования остается до 2023 года. Но если на фондовом рынке начнется коллапс, который вполне возможен, то доступность средств на долговом рынке сократится, а волна роста риска может привести к существенному скачку процентных ставок».

В настоящее время, как пояснил Ордов, финансирование дефицита бюджета за счет госдолга позволяет обходиться лишь косметическими мерами роста налогового бремени для населения.

«Но при этом раскручивается маховик скрытой эмиссии, очень похожий на ГКО конца 1990-х прошлого века, который привел к дефолту России, — сказал Ордов. — Вполне возможно, что через пару-тройку лет встанет вопрос о том, что лучше: повысить налоговую нагрузку либо повысить риск дефолта. Если кто-то не помнит, чем закончился 1998 год, то стоит перечитать хроники того финансового апокалипсиса. Но пока мы сохраняем надежды на восстановление цен на энергоносители и эффективность мер поддержки российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский бизнес полагает, что если налоги понизить, то экономический рост РФ существенно ускорится.

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