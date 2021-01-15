Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Компания Mazda убрала из модельной линейки в Соединенных Штатах машины с турбированными дизельными моторами Skyactiv-D. Об этом сообщает издание Car and Driver со ссылкой на представителей компании.

В компании пояснили, что продажи CX-5 с дизельным мотором прекращаются в связи с низким спросом на эти модели.

Отмечается, что продажи кроссоверов Mazda CX-5 на авторынке США начались в 2019 году после долгого процесса сертификации. Дизельными 2,2-литровыми двигателями Skyactiv-D оснащались компактные кроссоверы 2019 модельного года.

В апреле 2019 года компания Mazda сообщила, что седан Mazda 6 также получит двигатель Skyactiv-D, а также опцию полного привода. Этот автомобиль так и не появился. Также исчезла страница с информацией о модели на сайте компании.

Ранее стало известно, что в России начались продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30, который собирается на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

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