Москва, , 13:55 — REGNUM В 2020 году в России фактически пожертвовали ростом экономики ради обеспечения здоровья населения. Об этом 15 января рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Мы закрыли предприятия, мы объявили локдаун, чтобы сохранить жизни и здоровья наших людей. Но это было оправдано», — сказал Силуанов.

Министр финансов России отметил, что власти страны не просто ввели ограничения, но и помогли населению и бизнесу. Таким образом негативные последствия от предпринятых мер были минимизированы.

«Мне кажется, мы очень неплохо сработали. У нас не запредельные уровни долга, у нас не выросли показатели разбалансированности бюджета. Эти решения позволили пройти этот сложный период», — заявил Силуанов.

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