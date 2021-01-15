Новосибирск, , 13:51 — REGNUM В Новосибирской области в 2020 году введено более 1,9 млн квадратных метров жилья. Объём жилищного строительства вырос — 9,1% к аналогичному периоду 2019 года. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По словам министра строительства области Ивана Шмидта, для строительной отрасли 2020 год был очень непростым из-за пандемии коронавируса.«Несмотря на сложную ситуацию в первой половине года, нам удалось сохранить высокие темпы строительства, и ввести в эксплуатацию жилья сверх запланированных показателей, — 1 918 тысяч кв. м, что составляет 109,1% от уровня прошлого года», — отметил Шмидт. На долю введенного многоквартирного жилья приходится более 1,4 млн кв. м или 74,7% от общего объёма введенного жилья.