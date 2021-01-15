Москва, , 13:48 — REGNUM В российских условиях мягкая денежно-кредитная политика была бы авантюрой. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

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"Нетрадиционная денежная политика — это низкие ставки, отрицательные ставки, скупка активов. Можно назвать нетрадиционной бюджетную политику, когда наращивается долг, бесконечный дефицит, потому что считается, что его можно бесконечно рефинансировать и ничего не произойдёт», — заявила Набиуллина.В России к этой политике относятся осторожно, указала она.

«Пределы такой политики есть, такой нетрадиционной. Они, мне так кажется, страны, которые проводят, каждый раз тестируют новый рубеж. Вроде бы ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются и делают следующий шаг», — отметила Набиуллина.

«Для России это было бы авантюрой. Это, может быть, будет авантюрой и для мира. Никто не знает долгосрочных последствий, не знает, чем это закончится. Но очевидно, что из этой политики очень тяжело выйти. Мы видим, что те страны, которые ставят задачу выйти из неё, практически не могут. Там и фискальное доминирование возникает и куча разных проблем», — пояснила она.