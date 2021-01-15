Москва, , 13:39 — REGNUM Политика количественного смягчения в развитых странах привела к росту активов вместо роста инфляции. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

"Попытки с помощью денежно-кредитной политики обеспечить не только ценовую, финансовую долгосрочную стабильность, но и обеспечивать высокие темпы экономического роста — здесь большой знак вопроса. И мне кажется, опыт развитых стран это наглядно демонстрирует», — заявила Набиуллина.

По её словам, если мягкая денежно-кредитная политика не контрциклическая, а используется как способ поддерживать экономический рост, то она, если не выражается в повышении инфляции, проявляется в повышении стоимости активов.

«Получили они те результаты, на которые рассчитывали?.. Даже при росте, который, кстати, после кризиса глобального, несмотря на чрезвычайно мягкие денежно-кредитные политики, был гораздо меньше по темпам, чем в нулевые годы. При этом при росте доходов — они где-то сопоставимы после глобального кризиса с тем, что было в нулевые. Но как распределились эти доходы?» — отметила Набиуллина.

«Кто бенефициар стоимости активов? Явно не широкие слои населения, особенно в странах, где активы также неравномерно распределены. Неравенство становится ключевым фактором для того, чтобы определять благосостояние», — указала она.