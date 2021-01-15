Москва, , 13:41 — REGNUM России нужен не просто рост, а качественный рост экономики. Об этом 15 января рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Минфина РФ отметил, что рост экономики бывает разный. Можно обеспечить рост, который не будет вести к созданию долгосрочного добавочного продукта и улучшению благосостояния граждан.

«Самый простой пример — откопали яму, закопали яму, вроде все трудились, получали зарплату, но никакого добавочного продукта в будущем это не несет», — заявил Силуанов.

По его словам, важно качество экономического роста, который бы обеспечивал экономику современными рабочими местами, и именно такой рост необходим России.

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