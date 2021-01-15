Москва, , 13:31 — REGNUM Низкая и контролируемая инфляция выгодна для широких слоёв населения. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

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«Низкая и контролируемая инфляция — почему за неё так бились? Её бенефициарами являются широкие слои населения. Кроме того, что она имеет экономические выгоды для инвестиционного процесса, этого недостаточно — низкой инфляции. Но тем не менее с точки зрения вклада в благосостояние, безусловно, низкая инфляция вносит в этот вклад», — заявила Набиуллина.

«Как только начинает у нас инфляция расти, мы понимаем, насколько это важно для благосостояния людей», — указала она.