Москва, , 13:30 — REGNUM Маловероятно, что мир в ближайшие 100 лет полностью откажется хотя бы от одного из используемых в настоящее время энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Илья Долматов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о том, что человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Никогда» — это звучит как бесконечность. Но, если говорить о горизонте ближайших 100 лет, то с я тезисом Новака полностью согласен, — сказал Долматов. — На данном этапе развития нашего общества, конечно, рано говорить, что мы можем полностью отказаться от традиционных энергоресурсов. Однако структура энергобаланса будет меняться. Скорее всего, доля каких-то энергоресурсов в потреблении будет уменьшаться. Но пока нельзя сказать, что мы от чего-то точно откажемся и что есть какой-то энергоресурс, который в ближайшее время уйдет в прошлое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Новака, сказанным в рамках Гайдаровского форума, в источниках потребления останутся даже такие виды энергоносителей, как дрова и уголь.

Читайте развитие сюжета: Большинство ТЭС мира переходят на газ, отказываясь от мазута – эксперт