Москва, , 13:24 — REGNUM Пандемия коронавируса может оставить после себя многочисленные долгосрочные последствия для экономики. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме.

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"Есть явные и долгосрочные эффекты, на которые мы должны обращать внимание: в частности, изменение предпочтений в торговле. Вернутся ли люди в торговые центры, в офлайн-торговлю в таком объёме? Вернутся ли в кинотеатры? Как будет работать дальше сфера услуг, по какой модели? Восстановится ли в полном объёме спрос на международный туризм и какую часть спроса — а это уже очевидно, что значительную — мы сможем заместить внутренним туризмом? Какая часть работников останется на удалёнке?» — заявил Решетников.

«Во многом изменение этих предпочтений вызовет, в общем, изменение в структуре бизнеса и в конечном итоге — востребованность инвестиций», — указал он.